Atmosfere country e sapori di montagna, al via ViviAmoSerra

Pro Loco di Serramazzoni organizza per il 28 agosto in Piazza della Repubblica, in centro al paese, l’evento #ViviAmoSerra. Il nome dell’evento nasce dall’hashtag omonimo, creato per promuovere attività commerciali, culturali, associative e di ristorazione presenti sul territorio. "I paesi di montagna hanno bisogno di linfa vitale per poter mantenere le loro peculiarità e straordinarie bellezze. Vanno vissuti".

La sera del 28, dalle 18.00, per i più piccoli è previsto un laboratorio in attesa della festa, dal promettente titolo “Vivere come nel Far West”. Di seguito il via alle danze con uno spettacolo di ballo country, a cura del rinomato gruppo Country Tex, in cui per diverse ore i ballerini si esibiranno con la loro usuale energia e bravura, all’insegna del divertimento puro. Per gli amanti dell’arte, al Bar Atmosfera 3.5 si svolgerà già dalla sera prima e per due settimane, la mostra dell’acquarellista Pier Luigi Orlandi, “Viviamoserra… in acquarello” con numerosi scorci di Serramazzoni. Durante tutta la serata sarà possibile degustare specialità della montagna presso i vari bar e ristoranti del centro.

