Musica, gastronomia e politica: torna la Festa de l'Unità di Marano sul Panaro

Torna, per un fine settimana, la Festa de l’Unità di Marano sul Panaro, dopo lo stop del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. Sarà allestita presso il Parco delle Bocce dal 23 al 26 luglio.

Musica, cucina e incontri in programma tutte le sere. Il cartellone vede in programma il 23 luglio il duo Andrea e Valeria, il 24 luglio l'accompagnamento musical di Bettini e Zinnamosca, il 25 luglio il dj set di Max F. e il 26 luglio, serata finale con Alan, Fillo e Andrea. Durante i giorni di Festa saremo felici di ospitare alcuni politici. Sarà infatti alla cena del 24 luglio il consigliere regionale Luca Sabattini a portarci un suo saluto. Mentre il 25 luglio saranno con noi l'on. Giuditta Pini, il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini e il consigliere di Vignola Federico Folloni, insieme ai Giovani Democratici del territorio per un incontro alle 19.30 presso l'area del Chiosco delle Bocce dedicato al DDL Zan. Variegata anche l’offerta gastronomica, garantita anche in caso di maltempo, grazie alla possibilità di cenare al coperto. Lo stand gastronomico, bar e gelati sarà attivo tutte le sere della Festa.

Nel rispetto delle normative anti-covid, è gradita la prenotazione per la cena al 328/1591589.