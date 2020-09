Carpi, tre weekend di politica con la Festa de l'Unità

Dopo lo stop imposto dal lockdown, il Partito democratico di Carpi, insieme ai Giovani democratici, come anticipato, recupera la Festa comunale de l’Unità che sarà ospitata a Santa Croce, in via Giliberti n.1.

La Festa si terrà da venerdì 2 a domenica 18 ottobre e sarà in funzione il venerdì e il sabato sera e la domenica a mezzogiorno. Ricco il programma delle iniziative politiche. Venerdì 2 ottobre, alle ore 21.00, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presenterà il suo libro dal titolo “La destra si può battere” intervistato dal giornalista Pierluigi Senatore. Venerdì 9 ottobre, sempre alle ore 21.00, è in programma l’iniziativa dal titolo “La “pacchia” non esiste” con la parlamentare Pd Giuditta Pini e don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mar Jonio. Modera Linda Borsari. Due gli appuntamenti con il sindaco di Carpi Alberto Bellelli: domenica 11 ottobre è previsto un incontro-apericena alle ore 19.30, mentre venerdì 16 ottobre, alle ore 21.00, si terrà il tradizionale appuntamento “il sindaco incontra la città”. Sabato 17 ottobre, alle ore 18.00, è convocato il congresso dei Giovani democratici delle Terre d’argine alla presenza del segretario provinciale Gd Matteo Manni e del responsabile Commissione Vigilanza Stefano Manicardi.

Il ristorante della Festa apre la sera alle ore 19.30. Si consiglia la prenotazione alla mail mail@pdcarpi.it o al numero 349-8015521.

All’interno della Festa sono in vigore i protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione dell’epidemia.