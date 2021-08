Sagre, Palagano ricomincia da "matti"

Torna, in formato ridotto, la Festa dei Matti di Palagano, l'attesissimo evento estivo dell'appennino modenese che animerà la città nelle giornate del 14 e 15 agosto.

Sia nelle giornate di sabato che di domenica, la festa aprirà alle ore 10.00 con il tradizionale mercatino, che si svilupperà in Via XXIII Dicembre e Piazza del Municipio. Alle ore 19.15 aprirà lo stand gastronomico, che offrirà ai presenti specialità di montagna; mentre alle ore 21.45 l'atmosfera sis calderà sulle note dei gruppi Ascolta - Pooh Tribute Band (sabato) e Fuori Controllo (domenica). Non mancherà l'intrattenimento per bambini, con baby dance alle ore 21.00. Per i concerti è obbligatoria la prenotazione al numero 328 8837187.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle misure anticontagio: pertanto, sarà obbligatorio indossare la mascherina.

