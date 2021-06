"Festa del Parco", due giorni tra sport, arte e musica a Pavullo

"Il parco come aula, gli alberi come docenti". È questa la filosofia alla base della prima edizione di Festa del Parco, la due giorni organizzata dal comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena i prossimi 19 e 20 giugno. L'idea è quella di far conoscere a fondo il Parco Ducale della cittadina ai più giovani e offrire loro questo spazio come opportunità di didattica e formazione.

Per questo motivo il comune di Pavullo si avvarrà di professionisti certificati del settore Arboricoltura come Stefano Lorenzi, appartenente alla rete di imprese Climbcare e membro con Vittorio Pagnoni dell’Associazione Arboricoltori. In particolare i due arboricoltori parteciperanno alla Festa del Parco con alcune dimostrazioni di Tree Climbing sul Pinone, il Cedro Atlantica di 190 anni che è uno dei 100 alberi monumentali più importanti d’Italia.

La festa del Parco dà il via all'istituzione della giornata annuale dedicata al Parco Ducale – supportata da Climbcare e A.A - oggetto nei prossimi anni di un importante progetto di restauro storico e paesaggistico.

Inoltre il valore educativo e formativo di questa area verde verrà incentivato con l'idea, a partire dal 2022, di coinvolgere studenti e associazione dei genitori nell'uso settimanale del Parco come aula didattica da utilizzare in ogni situazione meteo, ispirandosi così ai metodi educativi molto in voga nel Nord Europa.

L'evento del 19 e 20 giugno è aperto a tutti ed è gratuito e vedrà momenti legati anche all'arte, alla poesia e alla musica. In allegato la locandina con il programma completo

