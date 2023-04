Festa della Liberazione a Soliera con i Modena City Ramblers

Una giornata per festeggiare la pace e la Resistenza, con musica, incontri e un pranzo conviviale. L’appuntamento per la Festa della Liberazione è in programma a Soliera, allo spazio Habitat (via Berlinguer 201) domenica 23 aprile, con un programma ricco di incontri e di occasioni di socialità, promosso da Fondazione Campori, Arci Modena, Arci Soliera, Anpi, Cgil, Auser, Dude, Kalinka con il patrocinio del Comune di Soliera.

Si parte alle 11 con la tavola rotonda “Idee per la pace”, un’occasione di confronto e riflessione su memoria, associazionismo, antifascismo e contemporaneità con Aurora Ferrari (CGIL Modena), Roberto Solomita (Sindaco di Soliera), Vanni Bulgarelli (Presidente ANPI Modena), Anna Lisa Lamazzi (Presidente Arci Modena). A seguire, alle 12.30, pranzo conviviale per festeggiare insieme la Liberazione (solo su prenotazione allo 0659567869).

Dalle 15 sul palco di Habitat musica live con I Violenti Piovaschi, coro autogestito di Carpi senza maestro e senza spartiti, guidato dalla passione per il canto popolare e di lotta e la convinzione che cantare significhi impegno, testimonianza, resistenza. A seguire i Nati Così, band che propone un colorato spettacolo di musica folk e rock, reggae e pizzica salentina reinterpretata con l’unico obiettivo di far divertire e ballare. Infine, a chiudere il pomeriggio di festa e musica saranno i Modena City Ramblers, band storica con oltre trent’anni di concerti alle spalle, è impegnata nel tour internazionale di “Appunti Partigiani” che a inizio aprile li ha visti sul palco del Womad Festival di Santiago del Cile. In occasione della Festa della Liberazione tornano a Soliera con il loro Combact Folk e l’immancabile interpretazione di “Bella ciao”.

Durante la giornata ci saranno stand gastronomici con gnocco fritto e bevande. Ingresso gratuito.