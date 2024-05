A Sassuolo la banda in concerto per la Festa della Repubblica

Torna domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, l’ormai tradizionale appuntamento con il “Concerto per la Festa della Repubblica” in piazzale Della Rosa a Sassuolo. A partire dalle ore 18, sul palco allestito in piazzale Della Rosa, in occasione del 78esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo diretta dal Maestro Marco Stefani, si esibirà in un concerto gratuito, ad ingresso libero e senza prenotazione.