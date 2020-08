Torna la Festa Democratica di Campogalliano, ospite d'onore Piero Fassino

Torna il 22 e il 23 agosto la Festa Democratica di Campogalliano organizzata dal locale Circolo Pd. La Festa sarà in funzione sabato e domenica sera, dalle 19.30, e sarà ospitata nell’area esterna della Polisportiva Campogalliano in via Mattei 15/4. In caso di maltempo si terrà al coperto.

Sabato 22 agosto sarà ospite della Festa l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera. L' incontro dal titolo "Il coraggio di essere Pd nell'azione di governo", vedrà alternarsi una discussione sui più attuali temi politici dal Governo al rapporto con le forze politiche che lo sostengono, dall'Europa al Medio Oriente, passando per la scadenza elettorale imminente.

Il ristorante della Festa apre alle ore 19.30 con menù diversificato nelle due serate, con piatti di pesce e della tradizione. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 338/9341218 (Anna) o 333/4733505 (Franco). Le attività della Festa si svolgono nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali di sicurezza per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.