Festa della Donna 2023, le iniziative a Nonantola

Cultura, musica e momenti di sensibilizzazione sul tema. In occasione della giornata internazionale dei Diritti della Donna 2023, sono diverse le iniziative organizzate a Nonantola. Un ricco programma a cui hanno contribuito Officine Culturali, lo Spi Cgil e diverse associazioni: La Clessidra APS, Pace e Solidarietà, Niente di Nuovo, Nonantola Film Festival, Anpi e Auser Nonantola.

Massimo Po, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Nonantola: “Tante le iniziative e le occasioni di incontro e confronto organizzate nel nostro Comune in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Questa giornata è un’occasione importantissima per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni, conquiste da rinnovare sempre, ogni giorno. Non possiamo tollerare che ancora oggi in molte parti del mondo la condizione femminile sia difficile e caratterizzata da ingiustizie, ostacoli e sacrifici.

Dedico questa giornata - conclude Po - alle donne afgane e iraniane che lottano per la libertà e dignità, alle donne ucraine lontane dai propri cari coinvolti in una disastrosa guerra, alle donne turche e siriane colpite da una tragedia terribile, alle donne in fuga dai loro paesi in cerca di un futuro migliore e a tutte quelle donne che ogni giorno combattono per i loro diritti.”

Si parte mercoledì 8 marzo in Piazza Caduti Partigiani alle ore 9 con la distribuzione di mimose a sostegno di tutte le donne iraniane e del mondo che si battono per la vita, la libertà e la democrazia. Sempre l’8 marzo nel pomeriggio, dalle ore 14 30, è prevista in via Volta 5 alla Sala Mago Merlino la distribuzione della mimosa alle lavoratrici ucraine di Nonantola. Iniziative promosse dalle donne dello SPI CGIL.

Sabato 11 marzo a La Clessidra alle ore 12 30, spazio al “Pranzo Festa della Donna” aperto ai soci, mentre domenica 12 marzo alle ore 18 allo Spazio Scialla è in programma la proiezione della commedia gialla tutta la Femminile “7 donne e un mistero”. Il film, diretto da Alessandro Genovesi è composto da un cast di primissimo piano al femminile: Margherita Buy, Luisa Ranieri, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni. L’evento è a cura di Nonantola Film Festival, ANPI, Niente di Nuovo, SPI CGIL, Pace e Solidarietà e Auser Nonantola.

Mercoledì 15 marzo alle Officine Culturali alle ore 21 si tiene “Anime Ribelli. Ada Rossi e Ursula Hirschmann, pioniere d’Europa”. Conferenza spettacolo con Giovanni Taurasi. In collaborazione con l’Istituto Storico di Modena. Infine sempre alle Officine Culturali mercoledì 5 aprile alle ore 21 è prevista l’esibizione del Shakti Duo in L’energia musicale al femminile. Protagoniste: Eloisa Manera (violino, voce, elettronica) e Daniela Savoldi (violoncello, voce, elettronica).