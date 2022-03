Festa della donna. A Carpi tre settimane di spettacoli, conferenze e incontri

Si svilupperanno in quasi tre settimane le iniziative legate alla “Festa della donna” a Carpi, nell’ambito di un cartellone che raggruppa appuntamenti sia dell’Ente locale sia di associazioni, su tutto il territorio dell’Unione.

"Sono molto soddisfatta – afferma Tamara Calzolari, assessore alle Pari Opportunità – a perché quest'anno il programma torna finalmente in presenza, ed è molto ricco di stimoli e coinvolge molti mondi: innanzitutto partiamo col riflettere con le rappresentanze sociali e istituzionali sulle ricadute della pandemia sul lavoro delle donne e il loro ruolo nel sistema socio-economico carpigiano, il 4 marzo; poi ragioniamo su quanto il nostro modello di sviluppo locale deve alle donne per essere di sprone e di sostegno alle protagoniste della Carpi di domani. E non ci dimentichiamo delle donne straniere, in un confronto su velo e religioni fino ad arrivare alla cultura con il bellissimo spettacolo in teatro su testo della Ginzburg, la sera dell’8 marzo, e nemmeno delle vetrine del Centro storico, chiamate a esporre un pensiero per celebrare il valore delle donne, grazie alla collaborazione dei commercianti."

Un primo appuntamento già oggi pomeriggio, è una lezione di Patrizia Trentini sulle scrittrici Deledda, Negri e Banti (Casa del Volontariato, a cura dell’Università Libera Età); poi il 3 marzo tocca a “Paura non abbiamo, 70 anni di lotte per i diritti a Carpi”, conferenza-spettacolo a cura di “Pophistory PH” in collaborazione con UDI, Centro antiviolenza Vivere Donna Aps, associazione Donna Modena e Centro italiano femminile CIF), in San Rocco alle 21. Venerdì invece è previsto un tavolo di confronto intercomunale (a invito) sul ruolo femminile nel mondo del lavoro e dell’economia locale, in particolare dopo la pandemia. L’8 marzo, “Giornata internazionale dei diritti della donna”, in teatro lo spettacolo di Natalia Ginzburg, “La parrucca”, con Maria Amelia Monti. Infine due incontri pomeridiani all’auditorium “Loria”: sabato 12 la presentazione del libro “Differenza Emilia - Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del modello emiliano” a cura di Caterina Liotti; domenica 20 la conferenza della Consulta Integrazione “Donne, velo e religioni”, con i docenti Paolo Branca e Ferial Mouhanna e testimonianze locali.

Martedì 1 Marzo ore 15.30 Casa del Volontariato Via Peruzzi 22 Carpi DONNE QUASI DIMENTICATE Lezione della prof.ssa Patrizia Trentini sulle scrittrici del Novecento Grazia Deledda, Ada Negri e Anna Banti Università Libera Età Natalia Ginzburg - sede di Carpi in collaborazione con Coop Alleanza 3.0

Giovedì 3 Marzo ore 21 Auditorium S. Rocco Via S. Rocco 1 Carpi Conferenza spettacolo PAURA NON ABBIAMO 70 anni di lotte per i diritti a Carpi Pophistory PH in collaborazione con UDI Unione donne in Italia Carpi, Centro antiviolenza VivereDonna APS, Associazione Centro Documentazione Donna Modena, CIF Centro italiano femminile.

Venerdì 4 Marzo ore 20.30 Habitat Via Berlinguer 201 Soliera ILLUMINA LE TUE PAROLE Atelier Cittadino Metodo Caviardage di Tina Festa Associazione Natalia Ginzburg di Soliera

Domenica 6 Marzo ore 12.30 Sala Polivalente del Centro Civico Via Papotti 18 Limidi di Soliera PRANZO PER LA FESTA DELLA DONNA Centro Polivalente di Limidi

Martedì 8 Marzo ore 20.00 Sala Arci Taverna Via Bigi Veles 4 Novi di Modena LE AMICHE GENIALI Genio e ingegno femminile Storie di donne raccontate da donne e..buon cibo Circolo Arci Taverna, Arci Ghiottone, UDI Novi, Centro antiviolenza VivereDonna APS, Coro Mondine di Novi e Proloco Novi

Martedì 8 Marzo ore 21.00 Teatro Comunale Piazza Martiri 72 Carpi LA PARRUCCA di Natalia Ginzburg Spettacolo teatrale con M. Amelia Monti e Roberto Turchetta In collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Carpi

Martedì 8 Marzo ore 21.00 Sala Arci presso Habitat Via Berlinguer 201 Soliera Proiezione del film IL CONCORSO La rivolta delle donne a un concorso di bellezza nel 1970 di Philippa Lowenthorpe (2021) Arci Soliera, Spi Cgil, Udi, Centro antiviolenza VivereDonna APS, Polisportiva Solierese, Polisportiva di Limidi in collaborazione con Fondazione Campori e Coop Alleanza 3.0 Ingresso gratuito

Venerdì 11 Marzo ore 20.30 Narrazione on line CHERCHEZ LA FEMME di Simone Maretti Rassegna di miti greci e latini che vedono protagoniste donne, dee o semidee Per partecipare e ricevere il link scrivere a nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com

Sabato 12 Marzo ore 16.30 Auditorium Loria Via R. Pio 1 Carpi Presentazione del libro DIFFERENZA EMILIA Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del “modello emiliano” A cura di Caterina Liotti SPI CGIL Carpi in collaborazione con Associazione Centro Documentazione Donna e UDI Unione Donne in Italia Carpi

Domenica 13 Marzo ore 9.30 Sede Canottieri Mutina Pink Dragons Via Albone 31 Campogalliano Passeggiata sulle casse d’espansione CAMMINATA IN ROSA Con le donne per le donne Polisportiva Campogalliano e Canottieri Mutina Pink Dragons.

Domenica 13 Marzo ore 17.00, Sala concerti ARCI DUDE presso Habitat Via Berlinguer 201 Soliera. Concerto con il duo pianistico BRAUSI - DAVOLIO DANZANDO A 4 MANI musiche di Rachmaninov, Moscardi, Piazzolla Arci Soliera, Spi Cgil, Udi, Centro antiviolenza VivereDonna APS, Polisportiva Solierese, Polisportiva di Limidi in collaborazione con Fondazione Campori e Coop Alleanza 3.0

Sabato 19 Marzo ore 16.30 Sala Arci presso Habitat Via Berlinguer 201 Soliera LA FORZA DELLE DONNE AI TEMPI DEL COVID Intervengono: Sara Guglielmino UDI Carpi Cinzia Sala operatrice Centro Antiviolenza VIvere Donna Daniela Pellacani SPI-CGIL Nora Marzi Con intermezzi di letture di brani tratti da scritti del concorso di scrittura autobiografica Scrivimi Modena, con le ragazze della compagnia PENSIERI ACROBATI Arci Soliera, Spi Cgil, Udi, Centro antiviolenza VivereDonna APS , Polisportiva Solierese, Polisportiva di Limidi in collaborazione con Fondazione Campori e Coop Alleanza 3.0

Domenica 20 Marzo ore 18.00 Auditorium Loria Via R. Pio 1 Carpi DONNE, VELO E RELIGIONI Intervengono: Prof. Paolo Branca Prof.ssa Ferial Mouhanna Testimonianze locali Consulta Integrazione dell’Unione Terre d’Argine