Festa della Donna. Si parla di diritti e precarietà in un'ottica di genere con la Cgil

L’iniziativa di Cgil Cisl Uil in occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna è prevista per la mattina di venerdì 10 marzo.

Alle ore 9.30 presso la sede Cgil (piazza Cittadella, 36) è prevista la proiezione del film “7 minuti” di Michele Placido che sarà lo spunto per aprire il dibattito fra le delegate e i delegati su temi quanto mai attuali quali l’erosione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in particolare, delle delocalizzazioni e della precarietà.

Delegate e delegati racconteranno le loro esperienze nel dibattito aperto ai loro contributi e in un momento storico, che dopo due anni di pandemia, vede le donne lavoratrici sicuramente più vulnerabili sia per la compressione dei diritti che per la possibile perdita del lavoro e quindi dell’indipendenza economica.

“7 minuti” regia di Michele Placido, (Italia-Svizzera-Francia), drammatico, 2016. Il film ispirato a una storia realmente accaduta in Francia a Yssingeaux è tratto dall'omonimo testo teatrale di Stefano Massini. Con Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Violante Placido, Ottavia Piccolo, Maria Nazionale.

Un’azienda tessile viene acquisita da una multinazionale estera. La nuova proprietà sembra intenzionata a non effettuare licenziamenti ma chiede alle operaie di firmare una particolare clausola che prevede la riduzione di 7 minuti dell'orario di pranzo. Lo sviluppo del dibattito fra le operaie porterà ognuna di loro a un periodo di profonda riflessione, arrivando fino a mettere l’una contro l’altra durante la fase di approvazione della nuova clausola del contratto di lavoro.

Le vite delle protagoniste, con le proprie travagliate vicende personali, simboleggiano le difficoltà verosimili e riscontrabili nell’ambiente lavorativo contemporaneo, quali la mancata denuncia di molestie sessuali sul posto di lavoro (ad opera del datore), la disabilità, la maternità, il mantenimento della famiglia con uno stipendio da operaio e la difficoltà di rifiutare restrizioni a quelle libertà che spettano di diritto sul posto di lavoro a causa della paura del licenziamento.

Il film si svolge nell’arco di un’intera giornata, partendo dalla routine mattutina delle protagoniste e arrivando alla sera, quando finalmente le operaie arrivano ad una decisione non senza difficoltà.