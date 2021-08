Torna a Rocca Malatina la tradizionale Festa di Ferragosto

Torna, nelle serate del 13, 14 e 15 agosto, la tradizionale Festa di Ferragosto, che vedrà affiancarsi un programma religioso ed uno ricreativo.

Durante tutte e tre le serate infatti, sarà possibile cenare con specialità gastronomiche locali presso il Tendone AVR a partire dalle ore 19.30 (prenotazione obbligatoria al numero 346 9468272). A partire dalle ore 21.30, la cucina cederà il passo alla musica di qualità: venerdì discoteca anni '80 con Kiwi Cathedral, sabato protagonisti i Centomisure Live Band e domenica a chiudere i tre giorni di festa sarà l'Orchestra Tiziano Ghinazzi.

Per tutta la durata dell'evento - che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid - saranno presenti mercatino e pesca di beneficenza.

Il programma religioso, iniziato con anticipo sabato 7 agosto, proseguirà nelle giornate del 12, 13 e 14 con il S. Rosario delle 17.30 in Chiesa Parrocchiale, seguito dalla S. Messa. Doppia celebrazione per domenica 15 agosto, con S. Messa in Chiesa Parrocchiale alle ore 10.15 cui seguiranno i Campanari; e S. Rosario animato dalla Banda di Rocca Malatina alle ore 17.00. Il programma religioso si concluderà con la Santa Messa presso l'Oratorio dei Sassi, lunedì 16 alle ore 9.00.

