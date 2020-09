A Sant'Annapelago l'undicesima edizione della Festa del Fungo

Appuntamento da non perdere per gli appassionati dei funghi: a Sant'Annapelago dal 19 al 20 settembre si potranno scoprire i segreti del Regno dei Funghi sia grazie all'escursione e la mostra micaogia che attraverso i me nù a tema che i ristoranti locati proporranno per l'occasione. L'evento giunto all'undicesima edizione, sana realizzato con un programma limitato a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

Sabato 19 settembre dalle ore 10 fino a sera nella piazza dei paese mercatino tradizionale; Ore 12:30: stand gastronomico a cura dei ristoranti locali; Mostra micologica presso teatrino Don Bosco Pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

Domenica 20 settembre Ore 9:30 escursione mitologica "Ad ogni fungo il suo ambiente", prenotazione obbligatoria. Ritrovo: parcheggio Campeggio tI Poggiolo Via Poggiolo, 29 S.Annapelago; Mostra micologica presso teatrino Don Bosco mattina 10:00 - 12:00 pomeriggio 15:00- 17:00; Ore 12:30 stand gastronomico a cura dei ristoranti locali

Info Escursione mitologica: Parchi Emilia Centrale Tel 337 1486939, https://www.parchiemiliacentrale.it/evenzi-i niziative.php