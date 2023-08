A Pievepelago la 19° Edizione della Festa del Gelato

Il Bar Gelateria Vignocchi e la Gelateria La Delizia di Pievepelago, organizzano sabato 12 agosto la Festa del Gelato, giunta alla sua 19° Edizione.

A partire dalle ore 17.00, in via C. Costa ci sarà intrattenimento e animazione per bambini, mentre a partire dalle ore 18.00 sarà possibile gustare i borlenghi della Pasticceria La Delizia, oltre all'immancabile gelato.

A partire dalle ore 21.00, spazio alla musica con il Djset di Baccio e Silver, mentre dalle ore 22.00 Jackie e Rose in concerto.