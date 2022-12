Dal Villaggio di Babbo Natale, mercatini e concerto: l'8 dicembre a Maranello

Giornata di festa a Maranello: giovedì 8 dicembre in occasione della Festività dell’Immacolata Concezione prendono il via le iniziative per le festività natalizie, con una giornata ricca di appuntamenti che avranno il momento più importante e simbolico nell’accensione del Grande Albero in Piazza Libertà. Il tutto organizzato dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito nell’ambito del programma degli eventi festivi in città.

Si parte al mattino: dalle ore 9 l’apertura ufficiale del “Villaggio di Babbo Natale”, che per il mese di dicembre proporrà ai bambini e alle bambine un tuffo nell’atmosfera magica delle feste. Sempre dal mattino il grande mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni locali, con esposizione e vendita di creazioni e articoli natalizi e degustazioni di prodotti tipici. Nel pomeriggio alle ore 16 la premiazione della quinta disfida della zuppa inglese a cura di Maranello Tipico e dell’Associazione Il Matraccio.

Alle 16.30 il concerto dell’Ekos Vocal Ensemble per augurare a tutti buone feste, tra canzoni pop, gospel, spiritual e brani natalizi tradizionali. Alle 17 l’attesa accensione delle luminarie natalizie e del Grande Albero di Natale in Piazza Libertà: un momento fortemente simbolico ed emozionante per la comunità maranellese, con le luci ad illuminare e decorare il Cedro del Libano della piazza.

In mattinata il Comune propone anche “Un albero per ogni nato”: in occasione della Festa dell'Albero, dalle 9 fino alle 12 in piazza la distribuzione gratuita di un piccolo albero per ogni bambino nato o adottato nell'anno 2021; dalle 12 fino alle 13 le piante non ritirate saranno consegnate ai residenti che ne faranno richiesta (una per ogni persona).