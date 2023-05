Nonantola balla con la Festa d'Inizio Estate

Dopo 4 anni di assenza ritorna finalmente la “Festa d'inizio estate" di Nonantola, che si svolgerà venerdì 19 maggio a partire dalle ore 22 in via Pieve 39. Quest’anno si riparte alla grande, con grandi Dj che ritornano ancora una volta per suonare e che ci hanno accompagnato nel corso degli anni per rendere uniche le nostre serate, e anche delle new entry davvero interessanti.

Quest’anno torneranno i due palchi. Nel primo, il principale, si esibiranno BREAKFASTCLUB, RICKY B, AURORA, e RUDEEJAY. Sul secondo, l’allegra combriccola del PAPERELLA PARTY e i ragazzi de LA CREMERIA faranno ballare tutta la notte.

L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Il costo dell'evento è di 20 euro con una consumazione. E' possibile acquistare la prevendita, con consumazione, al costo di 15 euro. Per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook o Instagram.