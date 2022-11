Gran Premio, Cadetti a cavallo e solidarietà: la domenica all'Ippodromo Ghirlandina

Anche quest’anno l’autunno si porta via le corse al Ghirlandina ma, come sempre, lo fa in grande stile. La stagione 2022 si chiude infatti domenica 20 novembre con la disputa del gran premio Unione Europea e del relativo filly. La corsa, che per rilevanza mantiene con i suoi 209mila euro il più ricco montepremi nazionale per la generazione dei quattro anni, è pienamente riuscita. L’orario d’inizio delle corse è annunciato per le ore 12.55.

Bambini e gastronomia

Come sempre, tuttavia, non assisteremo ad una domenica di sole corse. Il programma ufficiale dell’ippodromo prevede infatti una ricca carrellata di ospiti e tante e diversificate iniziative di supporto. Cominciamo dai più piccoli, che potranno divertirsi con la monta dei pony, oppure con i gonfiabili, con Pompieropoli e con il Truccabimbi, tutte iniziative seguite da professionisti del settore. Oppure si potrà assistere ad esibizioni musicali, legate allo spettacolo e ad altre proposte, in particolare gastronomiche. Da questo lato la società Modenese ha allestito un pranzo di gala che si potrà prenotare sia per singoli, per coppie che per tavolate. Il pranzo consisterà in otto portate finger food tra antipasto, primo, secondo e dolce ed è organizzato dalla rosticceria La Pradella di Modena. Sarà possibile prenotare anche il menù per bambini e la degustazione di vini pregiati.

Eventi e Aseop

Gli eventi di spicco della giornata modenese saranno più d’uno. Innanzitutto la sfilata dell’Accademia militare di Modena, un appuntamento ormai tradizionale per l’ippodromo Ghirlandina. Ma tutta la giornata avrà presentatori d’eccezione come Carlo Damura, famoso co-conduttore del programma di Radio Bruno ‘La strana coppia’, che seguirà in diretta tutti gli eventi del pomeriggio e la giornalista Carla Mazzola, autrice della rubrica di attualità ‘Area Verde’ che accompagnerà i vari momenti della manifestazione con le sue celebri interviste. Fra gli ospiti di spettacolo saranno presenti la Corale Rossini, che offrirà un ricco repertorio di musica lirica, classica, sacra, tradizionale e folk,il duo musicale Totò e Luana, che porteranno al Ghirlandina il loro esemplare feeling che svaria in ambiti non solo di musica italiana ma che spazierà anche in altri settori come il tango o la fisarmonica e Walter e Olimpia, famosa coppia maestra di tango argentino. A ciò si aggiunge anche la fotografia green screen, che offrirà la possibilità di scegliere sfondi e costumi per immergersi in realtà diverse. Infine, il ricavato della giornata, sarò a favore di ASEOP, una onlus fondata a Modena nel 1988 con lo scopo di aiutare e sostenere i bambini che hanno bisogno di cure oncologiche.