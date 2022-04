Festa della Liberazione alla Fattoria Centofiori

La Fattoria Centofiori, nel Polo ambientale di Marzaglia, si prepara a celebrare la Giornata della Liberazione accogliendo adulti, bambini e bambine per godere dei profumi della primavera accompagnati da buon cibo e buona musica.

Come ospite sarà presente Lorenzo Ricci, musicoterapeuta, che proporrà un laboratorio alle 15.15 con replica alle 17.30 dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni: “Canzoni nel cerchio con il maestro Lorenzo”. Alle 16.00 concerto gratuito degli Zambra Mora, una band nata nel 2003 che propone musica balcanica.

L’Agriturismo “aprirà le danze” alle 12.30 - prenotazione obbligatoria al 3402573554 - e proporrà menu biologico utilizzando le materie prime prodotte in agricoltura sociale. Nel primo pomeriggio verrà aperto lo spaccio per la vendita dei prodotti coltivati nel polo ambientale e, in occasione dell’evento, verrà allestito un bar dove verranno serviti vino, birra, succhi, acqua e stuzzichini.



Programma

Ore 12.30: Apertura Bioagriturismo – prenotazione obbligatoria al 3402573554

Ore 15.15: “Canzoni nel cerchio con il maestro Lorenzo” laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni con Lorenzo Ricci – costo 10,00€ a bambino

Ore 15.30: Apertura spaccio e bar

Ore 16.00: Zambra Mora in concerto - Gratuito

Ore 17.30: “Canzoni nel cerchio con il maestro Lorenzo” laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni con Lorenzo Ricci – costo 10,00€ a bambino

Per info e prenotazioni visita il sito web www.fattoriacentofiori.it o manda un WhatsApp al 3293357131.