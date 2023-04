Festa della Liberazione a Montefiorino: incontri, stand e sfilate

Indirizzo non disponibile

Montefiorino

Il prossimo 25 Aprile, in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione, il Comune di Montefiorino propone, una serie di iniziative ed eventi che animeranno la giornata di martedì 25 aprile, aperte ai cittadini.

Un ricco programma di appuntamenti che prenderanno il via dalla mattina con incontri alla Rocca Medievale, per poi proseguire con la sfilata e la banda musicale, brani, cerimonie. Fino agli stand gastronomici in piazza e al pomeriggio Rock con numerose band.