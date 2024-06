Musica, birra, degustazioni: a Marano arriva la Festa del Luppolo

Torna la Festa del Luppolo autoctono di Marano sul Panaro: l'appuntamento è venerdì 28 e sabato 29 giugno in Piazza Matteotti a Marano sul Panaro. Come sempre saranno presenti fiumi di birre e pugni di luppolo, musica live, laboratori e degustazioni, street food. Sul palco nei due giorni si altereneranno The Grooviers, Dj Passerotto e Rambler e Spaghetti Jensen.

Protagoniste della due giorni oltre 80 birre dai migliori birrifici italiani, oltre 40 birre prodotte con luppolo italiano, quattro birre prodotte con soli luppoli autoctoni (Aemilia, futura, Modna) e sperimentali, cinque laboratori di degustazione (richiesta la prenotazione: marano.hopfest@italianhopscompany.com - Tel 351-677.35.95). Il volantino è disponibile al link bit.ly/luppolo2024.