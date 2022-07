Torna la Festa del Luppolo di Marano sul Panaro

Marano sul Panaro sarà per due giorni la capitale del luppolo, venerdì 8 e sabato 9 luglio ritorna infatti, dopo due anni sospensione a causa del covid, l'ottava edizione della "Festa del luppolo autoctono - Marano Wild-Hopfest" che vede quest’anno la partecipazione di sei birrifici tra i migliori in Italia più uno ospite dall'estero: birra Elvo di Biella, birrificio Muttnik di Pavia, birrificio War di Milano, Alder beer di Monza e Bere buona birra di Milano, Beer belly di Modena, Labeerinto di Modena e ospite speciale il birrificio sloveno Green gold brewing. I food corner previsti sono quelli dell'antica pasticceria Messori, di Elvo street food on fire e de i Toscanacci dell'Abetone con cucina tipica toscana. Presenti inoltre quattro gruppi musicali, Leleabi, Cappi Lione Cocetti trio, Dj Ferro e the Groovies che si esibiranno nel corso della manifestazione.

La manifestazione non è solo l’occasione per presentare le novità sullo studio e la ricerca sul luppolo, ma negli anni si è affermata come happening festoso ed evento di riferimento per tutto il settore birrario e a livello nazionale.

Previste degustazioni di birre ottenute con luppoli italiani, una visita al luppoleto e al campo collezione, workshop e laboratori, la possibilità di degustare i prodotti dei migliori birrifici.

A seguire, il programma completo



L'ottava edizione della Festa del luppolo autoctono di Marano prende il via venerdì 8 luglio alle ore 17.30 con l'apertura dello spine e food corner e alle ore 20.00 con il laboratorio 1 - Gli abbinamenti in ogni forma, un percorso di gusto e gusti nell’incontro tra cibo e birra attraverso il food pairing di quattro piatti per quattro birre. Il relatore sarà Simone Cantoni, degustatore, giudice birrario internazionale, docente e beerwriter. Alle ore 21.00 musica live con Cappi Lione Cocetti trio, gruppo jazz/fusion modenese composto da Andrea Cappi (tastiere), Gianluca Lione (basso elettrico) e Riccardo Cocetti (batteria) con un repertorio che spazia da brani originali a rivisitazioni di artisti quali Corea, Henderson, Shorter, Hancock. Alle ore 21.30 ci sarà il laboratorio "Una pinta di cocktail! birra e luppolo secondo il bartender!" curato da Simonmattia Riva - degustatore, giudice birrario internazionale, docente e beerwriter mentre alle ore 22.30 si esibirà Leleabi, che propone un viaggio tra gli strumenti a percussione.

Sabato 9 luglio alle 10.30 ci sarà il convegno “2012-2022 dieci anni di luppolo autoctono italiano" con il punto della situazione dei principali traguardi che hanno segnato questi dieci anni del progetto di ricerca con tutti i protagonisti e l'aggiornamento sullo stato dell’arte dell’attività di ricerca e sulle correnti attività. Ci sarà inoltre la presentazione delle birre prodotte con luppolo autoctono di Marano e l'incontro con i produttori. A seguire ci sarà il beer-brunch per gli ospiti del convegno, con degustazione di birre prodotte con luppoli autoctoni di Marano. Alle ore 15.00 aprirà lo spine e food corner e ci sarà un workshop per coltivatori dal titolo "Coltivare luppolo in Italia" in cui saranno esplorati gli aspetti di avviamento di un luppoleto: impiantistica, macchinari e processazione, nuove varietà italiane, fitosanitari e patologie, costi e ricavi di una coltura innovativa. Alle ore 18.00 ci sarà il laboratorio "Come imparare a valutare e riconoscere il luppolo, un viaggio alla scoperta della selezione del luppolo tramite l’olfatto: selezione di varietà, caratterizzazione aromatiche prima e dopo il suo utilizzo in produzione" a cura di Alessandra Agrestini, degustatrice, giudice birrario internazionale, docente e beerwriter. Alle ore 19.00 sarà la volta del laboratorio dal titolo "Il luppolo italiano nella birra", con la degustazione di tre birre prodotte esclusivamente con luppolo autoctono di Marano a cura di Simone Cantoni e a seguire il laboratorio "Beerbetto: luppoli, birra e gelato, : la sfida dolce/amaro del gelato alla birra curato da Riccardo Grana Castagnetti, homebrewer, giudice birrario, docente e presidente dell’associazione Birra divin piacere. Il festival si concluderà alle ore 21.00 con la musica dal vivo di Dj Ferro e dei The Groovies.

La festa si svolgerà anche in caso di pioggia ed è prevista la possibilità di campeggio e area camper gratuita e per informazioni si può scrivere a marano.hopfest@italianhopscompany.com o telefonare al 351.6773595.