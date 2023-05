A Marano "Wild Hopfest 20023", festa della birra e del luppolo autoctono

Prezzo non disponibile

Marano sul Panaro diventa per due giorni, venerdì 2 e sabato 3 giugno, la capitale del luppolo autoctono con la decima edizione del "Marano wild hopfest" che si svolge nel centro del paese.

A differenza degli anni precedenti, la rassegna non ospiterà solo alcuni birrifici, ma un vero e proprio showcase con oltre 70 birre a base di luppolo italiano, luppolo autoctono e luppolo Grand Cru. Decine di birrifici e birrai parteciperanno a questa grande esibizione, con l’obiettivo di dare alla Festa del Luppolo una maggiore sostanza e caratterizzazione, in linea con il suo nome e lo spirito che la anima.

Il momento clou dei due giorni sarà la convention annuale dal titolo "Luppolo italiano 2023: Diretto! Di qualità! Originale!" durante il quale verranno presentate quattro importanti milestone che rappresentano il nuovo corso di questa iniziativa, tra cui il sistema Quality control Ihc in collaborazione con il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università di Parma, il marchio Grand Cru Ihc, la stagione 2023: Raccolta luppolo - Birra dell'Anno Harvest Beer - Fresh Hop Festival in collaborazione con Unionbirrai e Arrogant Pub e infine la presentazione di due birre prodotte esclusivamente con luppoli autoctoni e sperimentali in collaborazione con il Comune di Marano sul Panaro e i birrifici Labeerinto e Beer Belly, di Modena.

Il programma

VENERDI’ 2 GIUGNO

Ore 15.00 Apertura spine e food corner

Ore 20.00 Laboratorio Degustazione 1 in collaborazione con UBT

Ore 20.00 Opening Party dj set - King Grizzly Sound

Ore 21.00 Laboratorio Degustazione 2 in collaborazione con UBT, Concerto live - Drunk butchers

Ore 23.00 Live dj set - Dj Ferro

SABATO 3 GIUGNO