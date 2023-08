Torna a Palagano l'imperdibile Festa dei Matti

Indirizzo non disponibile

Torna a Palagano, dal 12 al 15 agosto, la Festa dei Matti. Per tutta la durata dell'evento, ci saranno mercatini per le vie del paese, prelibatezze gastronomiche e sfiziosità, giochi per bambini e intrattenimento musicale con concerti live e dj set a partire dalle ore 21.00.

La festa più attesa dell'estate in Appennino inizierà la sera di sabato 12 agosto a ritmo della musica degli Aladdin Insane, Tribute Band di David Bowie, per poi continuare domenica 13 con il concerto dell'orchestra Frank David con Ivana Spagna come ospite d'onore. Lunedì 14 sarà la volta dell'orchestra spettacolo Castellina Pasi, a cui farà seguito martedì 15 agosto l'orchestra spettacolo Francesca Mazzucato.

Lunedì 14 agosto dalle ore 14.00 ci sarà Briscolata al Parco Comunale di Palagano aperta a 32 coppie di giocatori: in palio, ricchi premi gastronomici.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook dell'evento.