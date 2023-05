Formigine, un weekend con la Festa della Musica

Indirizzo non disponibile

Si terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio la Festa della Musica, una tre giorni organizzata dall’Accademia musicale “Il Flauto Magico” con il patrocinio del Comune di Formigine. Un evento giunto alla quarta edizione che in occasione dei trent’anni dell’Associazione animerà con le note di allievi, insegnanti e collaboratori diverse location sparse in tutta la città; da piazza Calcagnini alle vie del centro storico, dal Loggiato del Castello a Sala Loggia fino all’Auditorium Spira mirabilis.

Si parte venerdì alle 20.30 nel Loggiato del Castello con la presentazione di “MusiCare - la musica al servizio della salute”; progetto frutto di una nuova collaborazione siglata tra Il Flauto Magico e l’Azienda USL di Modena incentrato sul ruolo della musica a sostegno di bambini, adolescenti e adulti. Alla serata interverranno il Sindaco di Formigine Maria Costi e l’Assessore alle Politiche sociali e familiari Roberta Zanni, la Direttrice del distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti, la Dirigente di Neuropsichiatria infantile dell’AUSL Stefania Vicini, il pediatra di famiglia Claudio Mangialavori, la Presidente dell’Associazione DisprasSiamo Modena Manola Cottafava, la referente dell'Associazione Bloved bimbi Amati Marisa Amato e, per Il Flauto Magico, la Presidente Laura Cattani e il coordinatore del progetto MusiCare Lorenzo Ricci.

Si prosegue sabato 6 maggio dalle 10.30 alle 12 in centro storico con la “Parata delle bande”, musica a cura dei corpi bandistici “Claudio Tazzioli” di Montefiorino, “Herberia Band” di Rubiera e “G. Verdi” di Spilamberto. Dalle 16 alle 17.30 Sala Loggia ospiterà la “Maratona di pianoforte e arpa”, esibizione di allievi e insegnanti de Il Flauto Magico. A seguire, dalle 17.30 alle 19, in centro storico è in programma uno spettacolo degli Ensemble dell’Associazione; mentre a chiudere la giornata sarà, alle 20.30 all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis, un concerto dell’Orchestra del Flauto Magico diretta da Lorenzo Ricci. Nel corso della serata si esibiranno anche il Gruppo di musica d’insieme fiati del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena e Carpi diretto dal Maestro Sara Ferrari e l’Ensemble Latin jazz del Liceo musicale Sigonio diretto dai prof. Marcello Molinari e Luigi Verrini.

La tre giorni si chiuderà domenica alle 10.30 in Sala Loggia con lo spettacolo di teatro musicale per bambini “Tre cani”, fiaba ispirata alle novelle popolari di Italo Calvino musicata dal Maestro Saverio Martinelli. Una storia magica che porterà i presenti in un viaggio fatto di amicizia, tradimenti e soprattutto solidarietà. A salire sul palco saranno Tony Contartese, Valentina Maraccolo e Saverio Martinelli.