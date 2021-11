"Festa dell'Olio" a Castelvetro, un'esperienza tra gusto e tradizione alla Fattoria Ricchi

Domenica 7 novembre (due turni, ore 9.45 e 14.45), arriva a Castelvetro la "Festa dell'Olio - Storie di oli e olive", un’occasione per scoprire il mondo dell’Olio Extravergine di Oliva grazie alla collaborazione della Fattoria Ricchi (Via Ossi 12) di Castelvetro di Modena.

Passeggiando tra gli ulivi con Loris e Luca Ricchi i partecipanti proveranno l’emozione della raccolta delle olive, mentre Maurizio Saggion (Presidente Fondazione Italiana Sommelier E. R.) racconterà storia, aneddoti e curiosità sull’olivicoltura. A seguire, assaggio guidato di 3 Oli Extravergine di Oliva e degustazione finale a tema con prodotti locali.

A ricordo dell’esperienza, un piccolo omaggio ogni 2 persone. Sarà inoltre possibile acquistare in loco prodotti enogastronomici a km 0 e il libro “Il raccolto dei racconti. Storie di olivi, olive e olio extravergine d’Italia”.

Il costo dell'iniziativa è di 12 euro (ridotto 6 euro, fino a 12 anni) da pagare in loco. Costo: € 12,00 a persona, € 6,00 fino a 12 anni. Da pagare in loco. La durata dell'evento è di due ore e 30 minuti circa. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 059 758880 / info@visitcastelvetro.it

