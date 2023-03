Festa delle Palme a Formigine: musica, mercatini e un uovo di pasqua gigante

A Formigine arriva la Festa delle Palme, tra mercatini, musica e attività per tutta la famiglia. L'evento, a cura di Proform Formigine, è in programma sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 8 alle 19.30 in centro storico.

Tra stand dei commercianti, animazioni per bambini e mostre di pittura, domenica alle 17 dolce appuntamento con l'apertura di un uovo di Pasqua gigante in Piazza Calcagnini. I negozi saranno aperti per tutta la durata dell'evento.

In collaborazione con l'associazione San Gaetano invece, in piazza della Repubblica verrà realizzato un puzzle raffigurante la colomba della pace.