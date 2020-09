Festa del Pensiero: a Formigine tra gli ospiti Carofiglio, Allevi e Murgia

Sono aperte le prenotazioni per gli incontri di “Idea. La festa del pensiero”, in programma a Formigine il 12 e 13 settembre.

Primo ospite nel parco del castello sarà, sabato 12 alle 17, Stefano Massini: scrittore prolifico, noto per l’opera teatrale “Lehman Trilogy”, tradotta in quindici lingue e rappresentata sui palcoscenici di tutto il mondo. Il grande pubblico televisivo lo conosce per i suoi racconti nella trasmissione Piazzapulita, su La7. Massini porterà un monologo tratto da “Dizionario inesistente”, un sorprendente catalogo di umanissime sfumature delle nostre emozioni.

Alle 19 arriverà Gianrico Carofiglio, per anni sostituto procuratore antimafia presso il tribunale di Bari e scrittore raffinato. A Formigine Carofiglio presenterà in anteprima il suo nuovo saggio “Della gentilezza e del coraggio”, nel quale afferma: “Quello su cui le vicende odierne ci portano a riflettere è che bisogna affrontare la vita accettandone l’ignoto, che si tratti di politica o di epidemie”.

Alle 21.30, in piazza Calcagnini, ritroveremo due grandi mattatori del teatro italiano: Dario Vergassola e David Riondino, alle prese con “Raffaello, la Fornarina, il Cinquecento e altre storie”, in occasione del 500° anniversario dalla morte del grande artista. Sarà proprio lui, con la sua nota vicenda sentimentale con la modella Margherita Luti (altresì detta la Fornarina) il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo Cinquecento.

La domenica pomeriggio alle 17, Idea avrà il piacere di ospitare il Maestro Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra. Indagatore del profondo legame tra equilibrio e dis-equilibrio, del valore dell’energia creativa che si sprigiona nelle epoche di crisi, Allevi ci parlerà di percorsi possibili che riserva il futuro.

Infine, Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, alle 19, parleranno di donne controcorrente, strane, rivoluzionarie e anticonvenzionali. Le loro “Morgane” attraversano la storia: da Santa Caterina a Moira Orfei, dalle sorelle Brontë a Marina Abramovic, dieci creature efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio della natura gentile e sacrificale del femminile. Michela Murgia è scrittrice e conduttrice di successo. Nel 2009 pubblica, per Einaudi, Accabadora, romanzo ambientato nella sua Sardegna, con cui vince numerosi premi, tra cui il Premio Campiello nel 2010. Chiara Tagliaferri, autrice radiofonica, è coordinatrice editoriale per Storielibere.fm, la piattaforma più innovativa di narrazioni audio online.

“È una festa particolarmente ordinata, quest’anno, in ottemperanza alle norme anticontagio, ma che comunque non rinuncia ai grandi ospiti - afferma l’assessore alla Cultura Mario Agati - In linea con le più importanti kermesse nazionali, per dare a tutti accesso agli eventi, abbiamo sostenuto uno sforzo organizzativo significativo per garantire la diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine e sul maxi schermo in piazza Calcagnini”.

Questi appuntamenti sono gratuiti e si possono prenotare fino al 9 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ai numeri 059 416371 e 059416355. In caso di maltempo, gli incontri con l’autore si terranno all’interno del Castello (posti limitati assegnati in ordine di prenotazione, con possibilità di visione su Youtube), mentre lo spettacolo con Vergassola e Riondino è rimandato a data da destinarsi. La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed organizzata in collaborazione con Mismaonda.