Festa di Primavera, sfilata di carri e Sgambada a Mirandola

Il Libero Stato di Francia Corta in collaborazione con il Comune di Mirandola e Terre dei Pico organizza per domenica 24 aprile la Festa di Primavera. Un lieto ritorno per questa manifestazione - consuetudine negli anni scorsi, ma purtroppo fermata a causa della pandemia – che in scia con quelle tenutesi l’anno passato e coronate da numeroso pubblico e partecipazione, sottolinea anche l’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione del cuore storico cittadino.

L'evento sarà anticipato sabato sera, 23 aprile, da una serata di beneficienza, in programma dalle ore 20.30 presso piazza Marconi, organizzata dal Lions Club Mirandola e dalla Principato Società di Francia Corta. Per l'occasione si andrà "A cena con lo chef stellato Emilio Barbieri". Il ricavato sarà devoluto in beneficienza ad ASDAM e ANFFAS. Per prenotazioni: 335 5388870 e 333 3305333.

Domenica 24 aprile invece sarà festa in centro storico: pranzo aperto a tutti (prenotazione ai numeri indicati) sempre presso lo stand di piazza Marconi dalle 12.30, mentre dalle ore 14.30, via alla sfilata dei carri allegorici in piazza Costituente e vie limitrofe, si terrà per dare il benvenuto alla primavera.

La Sgambada

L'Associazione Corri per Mirandola in collaborazione col Comune di Mirandola, organizza per domenica 24 aprile la 48^ Sgambada, camminata non competitiva di 1,6 - 2,8 - 7,1 - 13,6 km. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 in piazza Costituente con partenza libera alle ore 8.30 ed ufficiale alle ore 9.00 (a seguire nordic walking).

Iscrizioni: gruppi entro il 23 aprile, telefonando ai seguenti numeri: 333 9601140 (Lanfranco) e 377 1701314 (Antonio); per scuole elementari, medie e superiori, entro venerdì 22 aprile; per i singoli fino a 10 minuti prima della partenza.

Quota di iscrizione: 2,00 euro per tutti. L’assistenza alla gara sarà a cura della Croce blu e di un medico. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.