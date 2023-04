Nonantola, una domenica piena di iniziative fra street food e Festa del Gioco

Indirizzo non disponibile

Domenica 16 aprile è in programma “Primavera a Nonantola”, una giornata piena di appuntamenti per festeggiare l’inizio della bella stagione.

Le iniziative, promosse da Pro loco Nonantola in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, partono al mattino. In Piazza Gramsci è prevista la Mostra mercato di fiori, piante, attrezzatura da giardino e creazioni dell’artigiano artistico. Diversi gli appuntamenti anche in Piazza Liberazione tra le golosità dello Street Food alla Festa del Gioco.

Per gli amanti dello shopping, in Piazza Caduti Partigiani, via Marconi e viale delle Rimembranze dalle ore 9 alle ore 19 sono presenti i banchi di qualità del Mercato della Toscana.

Spazio alla cultura alla Torre dell’Orologio dove sono in esposizione le opere di pittori, scultori e fotografi dei gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra Aps.

Nel pomeriggio alle ore 15:30 scatta il divertimento musicale al Vox Club con il “Dance Party” (ingresso dai 12 ai 17 anni) organizzato dai Comitati genitori dell’Unione del Sorbara grazie alla disponibilità di Studio’s e alla collaborazione di Radioattiva Nonantola. Alle ore 16 invece è in programma la Visita Guidata gratuita “Alla scoperta della millenaria storia di Nonantola”. E’ prevista la visita al Museo di Nonantola, all’Abbazia di San Silvestro, alle Torri Medievali e alla Partecipanza Agraria. Per informazioni e prenotazioni: 059 896656 oppure museo@comune.nonantola.mo.it .

Festa del Gioco in Piazza Liberazione

Giochi tradizionali in legno, da tavolo, medievali e d’ingegno.

Torneo di Calciobalilla, dalle ore 16 presso il cortile della Ludoteca Comunale (per le iscrizioni: 059 546412 oppure ludoteca@comune.nonantola.mo. it

it La Ludoteca sarà aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 19.

Durante tutta la giornata saranno inoltre aperte le attività commerciali del centro.