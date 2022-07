Pavullo, la Festa Provinciale Aseop compie 10 anni

Indirizzo non disponibile

La Festa Provinciale Aseop compie dieci anni. L'evento, organizzato dall'Associazione Sostegno Ematologia Oncologica Pedriatica - Odv con il Patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano e la Regione Emilia Romagna, si svolgerà come di consueto a Montebizzo di Pavullo dal 12 al 15 agosto.

A partire dalle ore 19.00, sarà possibile cenare presso gli stando gastronomici presenti in loco, in compagnia di buona musica. Per i più piccoli, sarà presente anche un baby luna park con gonfiabili.