Fiorano, tre giorni con la Festa Pugliese

Da venerdì 8 a domenica 10 luglio – nell’ambito della rassegna Sempre Maggio Fioranese – ci sarà la Festa Pugliese intitolata “100% Puglia - Il primo villaggio pugliese itinerante”. Si tratta di tre giorni dedicati una delle più amate regioni italiane, alla sua cultura e alla sua cucina. Le serate saranno accompagnate da spettacoli e intrattenimenti vari, con ingresso libero e gratuito.

Piazza Ciro Menotti si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi allieteranno l’intero weekend, dalle 11.00 del mattino fino a tarda sera. I migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati; una selezione delle più buone birre pugliesi; na comoda area tavoli; Banchi di prodotti enogastronomici

Venerdì 8 sono previsti spettacoli di danza e musiche tipiche pugliesi durante tutta la serata. Sabato 9 invece vi aspetta il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche. E per finire domenica 10 Spettacoli di danza e musiche tipiche pugliesi nel pomeriggio e Cabaret durante la serata.

Per informazioni: info@cucinadipuglia.it (Marco 345 0072656) oppure info: tipicoeventi@gmail.com (Matteo 392 8582486).