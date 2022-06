Modena, un giorno di festa al quartiere Sacca

Giovedì 30 giugno il quartiere Sacca di Modena torna a fare festa, con un ricco programma di iniziative.

"AD OCCHI APERTI #SOGNO aLFA_MODENA" di Teatringestazione & Giuseppe Valentino con la partecipazione di Euphonìa. Episodio #1 - ore 6.30, episodio #2 - ore 12.30, episodio #3 - ore 19.00. Partenza dal Centro Commerciale Sacca. Ad Occhi Aperti è un progetto di ricerca che combina cinema e performance. I singoli episodi si presentano come brevi percorsi a piedi, mentre gli spettatori seguono la costruzione del film dal vivo e allo stesso tempo guardano la sua resa cinematografica sugli schermi dei loro di-spositivi mobili. Il tempo sospeso dello stupore è quel che cerchiamo, la meraviglia ad ogni passo. Rallentare tutto. Dilatare le pupille fino alle estreme conseguenze. Lo spettacolo nasce grazie a una residenza a diretto contatto con la comunità dei residenti INA Casa Sacca, coinvolti fino alla realizzazione degli episodi stessi. Spettacolo itinerante (consigliati abiti e scarpe comode). Per seguire la performance sarà necessario avere smartphone o tablet connesso a internet. Per ogni episodio è necessaria la prenotazione: info@collettivoamigdala.com.

UN MANIFESTO PER INA CASA, dalle ore 14 alle ore 18 nel Salone Parrocchiale Chiesa Sacro Cuore di Gesù. Facendo tesoro del lavoro svolto sul campo in questi mesi tra laboratori con le scuole, esplorazioni, interviste, fotografie, residenze artistiche, affissioni, pulizie e ricerche negli archivi, vogliamo oggi ripartire da un foglio bianco e in maniera collettiva e partecipata tracciare un manifesto dell'abitare che comprenda i valori, i tesori, le specificità del quartiere Ina Casa Sacca. Un manifesto per punti ma aperto che possa guidare e fondare una visione di Futuro più che mai necessaria.

FESTA AL CAMPO CESANA. Percorso lungo una ina, ore 18.00. Condivisione della ricerca svolta Per ogni luogo c'è una storia. Ogni storia è collettiva, persone e persone che l'hanno vissuta. abitata, trasformata costruendo un pezzo autentico e unico di vita. che ha a che Fare con la propria individualità ma anche con la memo-ria collettiva di un paesaggio o di un quartiere. Condivideremo quali saranno i prossimi passi per la conclusione del progetto e. in particolare. il posizio-namento in alcuni angoli del quartiere dei OR-Code INA che rimandano, attraverso il sito del progetto. a voci, interviste e racconti che arricchiscono il passag-gio di chi vorrà aprirli. ascoltarli. conoscerli. Torneo di calcetto ore 18.00 grazie alla Società Sportiva Cittadella Vis Modena. Apertura punti ristoro dalle ore 19.00, panchine, tavoli, vettovaglie e qualcosa da bere. Piccoli stand aperti al pubblico per una cena in festa. Musica e danze dalle ore 20.30, serata di danze popolari a cura dì BallaMo Musica dal vivo con i gruppì Suonabanda & Fragole e Tempesta. Per tutto il quartiere esiti del percorso formativo condotto dalle classi dell'IlS Adolfo Venturi di Modena Indirizzi Architettura, fotografia e grafica.