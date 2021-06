Festa del racconto “Piccole finzioni, grandi pensieri”: incontri, reading, spettacoli, maratone di lettura per grandi e bambini

Quattro comuni – Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, 5 giornate di eventi tra incontri, reading, spettacoli, maratone di lettura per grandi e bambini, dislocati in piazze, giardini, biblioteche ed edifici storici: la Festa del Racconto, in programma dal 16 al 20 giugno prossimi, giunge alla sua 16ma edizione con una formula rinnovata per celebrare il racconto in tutte le sue forme, e affida la direzione scientifica a Marco A. Bazzocchi, critico letterario, saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna.

“Piccole finzioni, grandi pensieri” il sottotitolo scelto per l’edizione 2021, per la capacità del racconto di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, una dimensione di profondità e di meditazione. Ospite d’onore Gianrico Carofiglio, autore di best seller tradotti in tutto il mondo; tra i protagonisti Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Nadia Terranova, Alessandra Sarchi, Marco Belpoliti, Marcello Fois, Valerio Magrelli e tanti altri. Ricco il cartellone degli spettacoli serali: Peppe Servillo sarà protagonista di un omaggio in musica alle Favole al telefono di Gianni Rodari (venerdì 18 giugno, Carpi). Sabato 19 “La Pianessa”, omaggio ai racconti immaginifici di Alberto Savinio con Lucia Poli. Domenica 20 giugno alle 21 al Parco della Resistenza di Novi l’incontro con Fabio Concato. La chiusura della Festa del Racconto - e un ideale ponte verso la Festa della Musica di Carpi che prende il via il 21 giugno – è affidata allo spettacolo in anteprima nazionale “Yo soy Maria”, con Amanda Sandrelli (Piazza Martiri, Carpi, ore 21.30), omaggio al genio di Astor Piazzolla.

La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria. Informazioni sul sito.

