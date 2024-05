In piazzale Redecocca si fa festa tra arte, musica e buon cibo

Si chiama “Redecocca in Festa - Art, sound & food” l’evento in programma domenica 2 giugno a partire dalle 17 in piazzale Redecocca, uno degli angoli più suggestivi e meno noti del centro storico cittadino. Promosso dall’associazione Redecocca Art Gallery, dalle locande Abbazia e Redecocca e da MAR.TE-Tv, col patrocinio e la collaborazione di Modenamoremio, l’evento è sottotitolato "Art, sound & food" perché rappresenta un connubio perfetto tra arte, musica e gastronomia, un'occasione unica per immergersi nel cuore di Modena e vivere una serata spensierata.

Oltre alla mostra delle opere d’arte e al buon cibo proposto dalle due locande, ci sarà il tenore Domingo Stasi che, accompagnato dal pianista Alessandro di Marco, eseguirà un repertorio con le più belle arie d’opera e le più celebri canzoni del panorama musicale evergreen.

“Un'esperienza – spiegano i promotori e curatori dell’appuntamento – che rimarrà impressa nei cuori di chiunque vorrà parteciparvi, perché si sommeranno l’esposizione delle opere di 21 artisti del gruppo Parliamo d'arte che esporranno dipinti e sculture, la bella musica dell’associazione artistica culturale Actea, il contributo delle associazioni culturali Amici del Libro e Mo si recita e gli aperitivi di pesce e gnocco fritto preparati direttamente sul posto”.

L’iniziativa avrò anche un risvolto benefico poiché parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione G.P. Vvecchi che opera a favore dei malati di Alzheimer. È consigliabile la prenotazione scrivendo all’indirizzo locandabbazia@gmail.com o telefonando al numero 353.4693714.