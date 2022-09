Bastiglia in festa per San Clemente, tra intrattenimento e spiritualità

La comunità di Bastiglia in festa per l’8 settembre, giornata del patrono San Clemente. Intrattenimento, cultura, gastronomia e spiritualità in un evento particolarmente sentito dalla cittadinanza, organizzato dalle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Bastiglia.

L’appuntamento è in piazza Repubblica, dove sarà allestito il mercatino dell’ingegno e gli esercizi commerciali osserveranno delle aperture straordinarie. Dalle 19.15 sarà attivo lo stand gastronomico, per cenare in compagnia o per prendere il menù d’asporto (per le prenotazioni contattare Patrizia al 335-5278269). Dalle 20.45 spazio alla musica dal vivo, con l’orchestra “I giramondo” pronta a far ballare tutta la piazza (in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Polivalente Forum Bastiglia). Durante l’intera giornata sarà poi possibile visitare – gratuitamente e senza prenotazione – il Museo della Civiltà Contadina, aperto al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.

Per celebrare la festa religiosa, dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria, la parrocchia di Bastiglia organizza un ricco programma di celebrazioni al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente, a partire dal 5 e fino all’8 settembre, e saranno aperte la pesca di beneficenza e la bancarella dei libri.