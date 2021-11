Festa di San Martino a Sestola, sapori d'autunno ai piedi del Cimone

Prezzo non disponibile

Domenica 7 novembre, Sestola celebra la Festa di San Martino lungo le vie paese, tra mercatini con tipicità, enogastronomia locale, concerto di fisarmoniche, intrattenimento per bambini e tanto altro.

Una giornata da trascorrere ai piedi del Cimone assaporando i piatti della tradizione locale, dai ciacci di castagne ai berlenghi, passando per crescentine e polenta.

Non mancheranno intrattenimenti musicali, attività per bambini e la possibilità di scoprire la storia di Sestola visitando i Musei della Rocca (aperti per l'occasione) o seguendo la passeggiata guidata nelle borgate storiche a cura di E'Scamadul. A seguire il programma completo

Ore 9: Apertura del mercatino delle tipicità;

Ore 10: Farm's Band Live;

Ore 11: Apertura stand enogastronomici locali con la partecipazione delle frazioni

Ore 11: Intrattenimento per bambini in Piazza della Vittoria;

Ore 14: Preparazione del Parmigiano Reggiano live a cura del Caseificio Casello;

Ore 14: La Vaporiera live;

Ore15: Passeggiata guidata alla scoperta del centro storico di Sestola a cura di E' Scamàdul;

Ore 15: La cottura della crescentina di un metro con la maxi Tigelliera;

Dalle ore 11 Piazza della Vittoria si animerà con la cottura delle crescentine nelle tigelle. Insieme a queste ci saranno berlenghi, polenta, ciacci di castagne e tanto altro.

Si ricorda inoltre che dalle ore 10.30 alle 16.30 i Musei della Rocca di Sestola saranno aperti. Oltre ai musei si segnala la passeggiata guidata alla scoperta dei borghi di Sestola, con ritrovo alle ore 15.00 presso il Campanile.