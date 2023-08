Cavezzo, al via la 19° Festa della Tagliatella

Torna a Cavezzo, dall' 1 al 4 settembre, l'immancabile Festa della Tagliatella organizzata dalla Parrocchia di Cavezzo e giunta quest'anno alla sua 19° Edizione.

L'appuntamento è a Villa Giardino, dove ogni sera (e domenica 3 anche a mezzogiorno, con possibilità di asporto!) si potranno gustare piatti della tradizione e specialità vegetariani, accompagnati dalla musica live tutte le sere a partire dalle 21.30. Prenotazioni al 353 4321641.

Non mancheranno inoltre le iniziative per bambini: venerdì 1 settembre infatti, alle ore 20.30 sono in programma delle letture per i più piccoli a cura delle volontarie di "Nati per leggere", mentre sabato 2, alle ore 19.30, ci sarà l'animazione per bambini con Pagliaccio Smemorina.