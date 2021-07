Dal 23 luglio ritorna la Festa dell’Unità della Bassa Modenese

Il commento dei segretari e del coordinatore Simone Silvestri del Partito democratico della Bassa Modenese e del segretario dei Giovani democratici della Bassa Matteo Silvestri in occasione dell’ufficializzazione del programma completo della Festa dell’Unità dell’Area Nord che si terrà presso il Circolo Arci Imperiale di Ponte San Pellegrino da venerdì 23 a lunedì 26 luglio:

“Finalmente ci siamo, dopo anni dall’ultima festa di Villa Staggia che ha coinvolto tutti e 9 i circoli Pd dell’Area Nord della provincia di Modena, ritorna la Festa dell’Unità della Bassa Modenese. Un’occasione per ritrovarsi con le persone dopo oltre un anno e mezzo di pandemia, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio, per potersi confrontare sulle sfide che le nostre comunità stanno affrontando e affronteranno nel post-pandemia. Lo dimostra il ricco programma di interventi politici che siamo riusciti a mettere in campo: infatti, partendo dalla prima serata con la presentazione del nuovo libro del presidente Bonaccini “Il Paese che vogliamo”, le sere successive parleremo di Europa e Lavoro con l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la consigliera regionale Palma Costi, di Scuola con la responsabile Istruzione nella segreteria nazionale del Pd Manuela Ghizzoni e della portata storica dell’Assegno Unico Famigliare con il deputato Stefano Lepri, responsabile del Terzo settore nella squadra del segretario Enrico Letta. Il tutto accompagnato dal ristorante tradizionale e dagli eventi musicali che ci intratterranno durante queste serate. Sarà un’occasione anche per proseguire il lavoro di raccolta firme sulla petizione lanciata dal Pd lunedì scorso sul tema della Sanità Locale e dell’Ospedale Santa Maria Bianca e per la raccolta firme a sostegno della proposta dei Gd sulla riduzione dell’IVA dal 22% al 4% sugli assorbenti e altri beni di igiene personale di prima necessità. In sostanza sarà un momento per ribadire lo spirito di servizio che caratterizza da sempre il nostro modo di fare politica”

