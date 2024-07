Torna la Festa de l’Unità di Bosco Albergati

Inizierà venerdì 12 luglio la 43^ edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati, tra gli appuntamenti estivi più attesi dal popolo democratico della regione, che proseguirà fino a lunedì 5 agosto. Durante la settimana, la festa sarà aperta da martedì a domenica tutti i giorni tranne il lunedì, e sarà ricca di punti ristoro, con 5 ristoranti e 3 bar gestiti dai volontari e 2 gestioni private. Sono state ulteriormente rafforzate sia l’area spettacoli che la balera, aperta fin dal mercoledì con le migliori orchestre in circolazione. Presente anche lo spazio giovani ‘Il sottobosco’, per serate con cover band o gruppi del territorio. Anche il Villaggio Latino offrirà animazione, musica e balli tutte le serate della festa.

Dato che la Festa di Bosco Albergati è stata concepita come un’occasione per tutta la famiglia di passare momenti piacevoli immersi nel verde, particolare cura è stata dedicata all’Area bimbi, con laboratori, caccia al tesoro tutti i giovedì, area animali, battesimo della sella con giro nel bosco su di un pony, musica, trenino e, quest’anno, anche una carrozza con due cavalli che tutti i sabati poterà i passeggeri in giro per gli spazi della festa. Ma non finisce qui: prevista anche un’area, appositamente protetta e in sicurezza, per il tiro con l’arco, alla quale potranno accedere sia bambini (che verranno opportunamente affiancati) che gli adulti.

Spazio anche per la tecnologia, con la possibilità, per i grandi, di divertirsi con i droni che, guidati con la supervisione di un Istruttore qualificato, sorvoleranno l’area, mentre i bambini potranno cimentarsi in laboratori di aeromodellismo nei pomeriggi di sabato 3 e domenica 4 agosto. Da segnalare anche lo spazio gestito dall’associazione ‘Il giovinetto’, sempre presente alla sera, che sabato 13 luglio darà vita alla ‘Sfilata dei bastardini’.

Come da tradizione, nel giorno della chiusura della festa, lunedì 5 agosto, alle ore 23.45 si terrà lo spettacolo pirotecnico.

Non mancherà anche il programma culturale, con incontri con gli autori, presentazioni di libri e dibattiti, tra i quali, venerdì 16 luglio alle 21, ‘Andiamo a Parigi’, un incontro per conoscere storie e curiosità in vista delle imminenti Olimpiadi, con i giornalisti Giuseppe Pastore e Alessandro Iori. Giovedì 25 luglio alle 20.30 si parlerà invece di conflitto israelo palestinese, dagli accordi di pace di Oslo al dramma odierno, insieme alla giornalista ed esperta di Palestina Anna Maria Selini, che dialogherà con Memi Campana, della Casa per la Pace Modena Odv. Domenica 4 agosto, invece, il tema sarà quello della ‘strategia della tensione’, che dal 1975 al 1980 insanguinò il paese di attentanti: a discuterne, a partire dal loro libro ‘Operazione Bologna’, gli autori, Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli.

Per quanto riguarda gli incontri politici, la Festa sarà inaugurata venerdì 12 luglio alle 19 dai sindaci di Castelfranco Emilia e San Cesario Giovanni Gargano e Francesco Zuffi, insieme al parlamentare Stefano Vaccari e al consigliere regionale Luca Sabattini.

Si segnalano poi, sabato 20 luglio alle 21, l’incontro con il consigliere regionale Luca Sabattini, mentre il 27 luglio, alla stessa ora, si parlerà di pari opportunità e diritti delle donne con il Sindaco di San Lazzaro di Savena Isabella Conti e l’assessore del Comune di Castelfranco Emilia Silvia Cantoni. Mercoledì 31 luglio sarà poi il momento dell’incontro con il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, fresco di rielezione. Ulteriori ospiti e iniziative politiche sono in via di definizione.

“La Festa di quest’anno – commentano Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, Segretari rispettivamente del Partito Democratico di Castelfranco Emilia e San Cesario –rappresenta un momento fondamentale di incontro, dibattito e condivisione per tutti noi perché, da sempre, quella di Bosco Albergati non è solo occasione di divertimento e svago, ma anche opportunità per riflettere sui valori che ci uniscono e sulle sfide che affrontiamo come comunità. Si sono appena svolte le elezioni amministrative ed europee, che hanno confermato il Partito Democratico come primo partito dei nostri territori; un risultato non scontato, frutto di lavoro, confronto constante e di un programma che ha messo al centro i bisogni e le necessità delle persone, dei cittadini e delle cittadine che lo hanno costruito insieme a noi. Che è proprio ciò che accade alla Festa di Bosco Albergati: una bellissima realtà, resa possibile dall’impegno e dalla passione di tanti. Che qui vogliamo ringraziare profondamente.”

“Questa edizione - spiega il Responsabile della Festa Moris Saguatti – è insieme piena di conferme e ricca di novità, soprattutto per quel che riguarda gli spazi per bambini e famiglie. Perché vogliamo che Bosco Albergati sia soprattutto questo, uno spazio per ritrovarsi insieme, fare comunità, stare in pace e serenità. Questa Festa rappresenta un piccolo gioiello di proposte di intrattenimento, buon cibo, riflessione, gioco, relax. Un’oasi di verde nel cuore dell’Emilia-Romagna, pronta ad accogliere le sue migliaia di partecipanti”.

Il programma completo e aggiornato della Festa è consultabile online, all’indirizzo www.festaboscoalbergati.it, e sui canali social. Per informazioni è possibile chiamare il numero 329.0960306. La festa sarà chiusa nelle giornate di lunedì 15, 22 e 29 luglio.