Bosco Albergati, tornano le tre settimane di Festa dell’Unità

Quando Dal 15/07/2022 al 08/08/2022

Torna la Festa dell’Unità di Bosco Albergati dal 15 luglio all’8 agosto tutte le sere a partire dalle 18.30, tranne i lunedì 18 e 25 luglio e 1 agosto. Alla serata di apertura saranno presenti il segretario provinciale del Pd Roberto Solomita, il consigliere regionale Pd Luca Sabattini e il responsabile Organizzazione nazionale Stefano Vaccari, poi, gli appuntamenti politici proseguiranno il 20 luglio con un incontro sulla violenza di genere curato dalla Casa delle Donne e dal Centro Documentazione Donna di Modena, con la collaborazione della Conferenza delle Donne Democratiche. Il 21 luglio sempre il consigliere Sabattini presenzierà ad un evento sulle comunità energetiche mentre il 24 luglio il tema sarà la proposta di legge per le malattie femminili, se ne parlerà con la deputata Giuditta Pini.

Infine ci sarà spazio anche per due presentazioni di libri. Sabato 30 luglio Roberto Vicaretti e Romina Perini presenteranno “Non c’è pace”, e domenica 31 Cinzia Venturoli parlerà del suo libro “Storia di una bomba, Bologna 2 agosto 1980, la strage,i processi, la memoria” in collaborazione con Anpi Castelfranco Emilia. Altri appuntamenti politici sono in fase di organizzazione.

Tre saranno i punti destinati agli spettacoli. La Zona Giovani, che ospiterà band locali, gruppi cover e, dopo i concerti live, discoteca con dj set; il Villaggio Latino con scuola di ballo, animazioni e concerti; e la Balera, dove si balleranno country, swing e liscio insieme a noti musicisti: da Pietro Galassi e Gianmarco Bagutti fino a Moreno il Biondo. Per accedere alla balera è necessario prenotarsi alla cassa della Festa tutti i giorni dalle 19.30.

Tantii sono anche gli intrattenimenti dedicati ai più piccoli. L’area bimbi è stata completamente rinnovata: tutte le sere sono in programma baby dance, truccabimbi, passeggiate in sella ai pony, giostra e Luna Park. Novità di quest’anno, tutte le domeniche ci saranno dei laboratori culinari per bambini e tutti i martedì una caccia al tesoro nel bosco.

Durante la durata della Festa sarà possibile visitare anche tre mostre tutte al femminile: “Il posto di chi manca!”, dedicata alla violenza sulle donne, “Donne e pace” e “Passi di libertà” che raccolgono storie e foto delle battaglie femministe del secolo scorso.

Saranno circa 280 i volontari impegnati dal martedì alla domenica nei cinque ristoranti, nella paninoteca e nel bar da loro gestiti. All’offerta gastronomica dei volontari si aggiungono come sempre gli stand privati. Per l’ultima serata è previsto come da tradizione lo spettacolo pirotecnico.