A Fossoli è tempo di Festa dell'Unità: concerti, spettacoli e incontri fino al 2 giugno

Da venerdì 17 maggio fino a domenica 2 giugno torna la Festa de l’Unità di Fossoli, in via Ivano Martinelli n°55 a Carpi, con un variegato programma in cui si alterneranno spettacoli, presentazioni di libri, dibattiti e, naturalmente, cibo e convivialità, realizzato dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con quello di Novi di Modena e Campogalliano, e con i Giovani Democratici delle Terre d’Argine.

A inaugurare la Festa sarà, venerdì 17 maggio alle ore 19, l’incontro con i deputati Stefano Vaccari e Andrea De Maria, i Segretari del Partito Democratico regionale, modenese e carpigiano Luigi Tosiani, Roberto Solomita, e Daniela Depietri, e il candidato Sindaco di Carpi Riccardo Righi.

Sabato 18 maggio, alle ore 18, sarà il momento di incontrare i candidati dei Giovani Democratici in Consiglio comunale, ovvero Riccardo Martino, Klaudia Kumaraku ed Emanuele Saullo, mentre alle ore 21 si potrà incontrare Luca Misculin, giornalista de ‘Il Post’, che interverrà sul tema dell’Europa. Domenica 19 maggio, alle ore 19, saranno presenti la candidata al parlamento europeo Giuditta Pini, il deputato Gianni Cuperlo e il candidato Sindaco Riccardo Righi, che dialogheranno con i candidati dei GD in Consiglio comunale. Giovedì 23 maggio andrà in scena la solidarietà, con una cena di beneficenza per raccogliere fondi in favore del canile e del gattile di Carpi.

Venerdì 24 maggio alle ore 21 si parlerà di una delle sfide principali del mondo, ovvero la crisi climatica, e del suo impatto su un territorio che ha presentato molteplici elementi di fragilità, insieme a Serena Giacomin, fisica climatologa e Presidente di Italian Climate Network, Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze, Mind e National Geographic e il candidato Sindaco Riccardo Righi. Domenica 26 maggio, alle ore 21, sarà presentato il libro ‘L’invasor’, insieme all’autrice Franca Gualtieri, che dialogherà con la Segretaria del PD di Carpi Daniela Depietri.

Dalla green alla blue economy, sarà invece il titolo dell’iniziativa prevista per venerdì 31 maggio alle ore 21, quando, a discutere di transizione energetica a servizio della comunità, in un viaggio tra ricerca, normativa e innovazione saranno il professor Simone Pedrazzi e l’ingegner Nicolò Morselli, intervistati dal candidato in Consiglio comunale Marco Truzzi. Sabato 1 giugno, alle ore 20.45, sarà invece la volta di Youth democracy, iniziativa promossa dai GD di Carpi per confrontarsi sul tema della partecipazione politica e delle politiche in favore delle giovani generazioni.

Previsto anche un nutrito programma di concerti e spettacoli.

“Questa Festa – commenta Daniela Depietri, Segretaria del Pd di Carpi –prende avvio a pochi giorni dalle elezioni Amministrative ed Europee. Siamo chiamati a votare per il governo della città, con un candidato Sindaco, Riccardo Righi, che per competenza, capacità e passione saprà infondere alla città un ulteriore slancio. Prepariamoci quindi a battere questa destra, confrontandoci con chi non va a votare ormai da tempo, con chi si sente distante dalla politica ma vuole il bene della città e della comunità. Questa Festa è un’ulteriore riprova di quanto il PD, i suoi volontari e gli iscritti siano donne e uomini affidabili, capaci e appassionati. Voglio ringraziare tutti per questo impegno, sia i volontari che i candidati, senza dimenticare chi parteciperà a queste belle giornate di Festa.”

La partecipazione è gratuita per tutti gli incontri e gli spettacoli della Festa. Il ristorante sarà aperto a cena, dalle ore 19.30, tutti i venerdì, sabato e domenica e festivi. Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo partitodemocraticocarpi@gmail. com o contattare il numero 338.2984570.