Apre nel fine settimana la Festa de l’Unità di Bosco Albergati, fino al 7 agosto

Sebbene non abbia mai subito interruzioni, il 2023 rappresenterà il ‘ritorno alla normalità’ dopo il periodo del Covid, per la 42^ edizione della Festa de l’Unità di Bosco Albergati, tra gli appuntamenti estivi più attesi dal popolo "democratico" della regione, il cui tema di quest’anno è racchiuso nello slogan Dove nasce comunità, e che inaugurerà venerdì 14 luglio, proseguendo fino a lunedì 7 agosto.

“Una festa – come sottolineano Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, Segretari rispettivamente del Partito Democratico di Castelfranco Emilia e San Cesario – che non a caso è dedicata al tema della comunità, ponendo così l’accento sul luogo magico di Bosco Albergati, ancor oggi un vero generatore di legami. Qui abita il centro sinistra di Castelfranco Emilia, qui nasce la comunità, quella che nel progetto di Cesare Leonardi ha visto un bosco dove prima non c’era che nuda terra. Oggi come allora coltiviamo questo sogno e allo stesso modo deve fare il nuovo Partito Democratico, che non può sprecare l’impulso e la fiducia ricevuti con le primarie dello scorso febbraio e deve ricominciare a immaginare, e poi a lottare, per un paese diverso, un futuro coraggioso e realmente di comunità, in cui nessuno si senta lasciato indietro, in cui ognuno possa trovare risposta ai propri bisogni”.

“Un’edizione che si preannuncia davvero ricca di novità - come evidenzia il Responsabile della Festa Moris Saguatti - a partire dalla grande attenzione dedicata all’area per bambini e famiglie, fortemente rafforzata, con laboratori, baby dance, giro della sella con pony e animali, caccia al tesoro e giostrine che ogni giorno animeranno gli spazi di Bosco Albergati. Saranno inoltre presenti anche la ruota panoramica e il trenino lillipuziano elettrico, il quale non si limiterà a compiere il giro dell’area della Festa, ma condurrà i passeggeri anche alla scoperta del Bosco delle sue caratteristiche uniche”.

Analoga attenzione è stata dedicata alla balera, più ampia e accogliente, e spostata in una posizione di più facile accesso: una vera e propria arena, che ospiterà le migliori orchestre italiane di liscio.

Oltre allo spazio per il liscio, saranno presenti altri due punti spettacolo: un’area giovani che vedrà la programmazione di molte serate con cover band, e quella dedicata ai balli latino-americani, si potrà ballare, volendo insieme a un maestro di danza.

Tra gli ospiti delle serate, anche Vito, che giovedì 20 luglio dialogherà di cucina e non solo con lo storico della gastronomia Luca Cesari ed Eola Papazzoni, cuoca storica delle Feste de l’Unità di Carpi e Modena, lo spettacolo di Andrea Barbi e Marco Ligabue, “Salutami tuo fratello”, giovedì 3 agosto, mentre a chiudere la Festa lunedì 7 agosto saranno, come da tradizione, i fuochi artificiali.

Confermati inoltre tutti gli spazi di ristorazione, ben 5 dei quali sono gestiti dai volontari del Partito Democratico, oltre ai ristoranti a gestione privata, dedicati alla cucina toscana, a quella latinoamericana e alla pizza.

Alla natura e al rapporto con il Bosco saranno naturalmente dedicate visite guidate, incontri di approfondimento e una mostra fotografica specifica. In quanto agli spazi espositivi, sono previste mostre sul popolo Saharawi, sul tema della violenza nei confronti delle donne e il cambiamento culturale necessario negli uomini, oltre al contributo femminile alla Resistenza.

Per quanto riguarda il programma politico, tra il folto programma si segnala l’inaugurazione della Festa, venerdì 14 luglio, alla quale parteciperanno Roberto Solomita e Luigi Tosiani, rispettivamente Segretari provinciale e regionale, la senatrice e responsabile della Legalità della Segreteria nazionale del Pd Vincenza Rando e gli amministratori locali, “Stammi bene!”, lo spettacolo di stand-up comedy di Valeria Pusceddu, dedicato al tema della salute mentale, in programma domenica 16 luglio, l’incontro sul futuro di Castelfranco Emilia con il Sindaco, la Giunta e i Gruppi di maggioranza, previsto per martedì 18 luglio, la serata successiva, mercoledì 19 luglio, dedicata al testamento biologico con, tra gli altri, Beppino Englaro, quella di giovedì 27 luglio, in cui si discuterà di meteo e cambiamento climatico con il meteorologo e divulgatore Luca Lombroso, e l’incontro, domenica 30 luglio, con Raffaele Donnini, Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna e, venerdì 4 agosto, l’incontro con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

La Festa sarà chiusa nei lunedì 17, 24 e 31 luglio. Per informazioni chiamare il numero 329.0960306.