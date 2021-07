Festa de l'Unità di Maranello, tre giorni di politica. Ci sarà anche Bonaccini

Prende il via venerdì 16 luglio la Festa dell’Unità organizzata dal Partito democratico di Maranello. La Festa si tiene fino a domenica 18 luglio presso la sede del Circolo Evaristo Scaramelli, in via Dino Ferrari, a Maranello.

Il taglio del nastro è fissato per le ore 19.00 di venerdì alla presenza del sindaco di Maranello Luigi Zironi e della neo-segretaria del Circolo Pd Loretta Casolari. Quella stessa sera, alle ore 21.30, nella sala interna, sarà ospite il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei Vincenzo Amendola che sarà intervistato dal direttore di Telereggio Mattia Mariani sul tema “#nextgenerationitalia, il piano per la rinascita del Paese”. Sabato 17 luglio, invece, alle ore 21.00, la Festa ospita il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il Paese che vogliamo – idee e proposte per l’Italia del futuro” intervistato dal direttore di Trc Ettore Tazzioli.

Alla Festa si mangia tutte le sere con menù della tradizione modenese nel patio esterno del Circolo. Ulteriori informazioni sul sito pdmaranello.it.

