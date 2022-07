San Prospero, torna la settimana estiva della Festa de l’Unità

“Estate in villa”: torna da venerdì 29 luglio a lunedì 8 agosto la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e ospitata presso l’area di villa Tusini, in via Pace. La Festa sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera, con il lunedì (1 e 8 agosto) dedicati alla grande tombolata mentre, mercoledì 3 agosto, alla Pastasciutta antifascista, in memoria dei 7 fratelli Cervi. L’inaugurazione è fissata per venerdì 29 luglio alla presenza del segretario provinciale del Pd modenese Roberto Solomita.

La sera di sabato 30 luglio si parlerà di transizione energetica e cambiamenti climatici con la partecipazione dell’assessore regionale Irene Priolo, del Presidente di Aimag Gianluca Verasani, dell’assessore di Concordia Katia Pedrazzoli e del consigliere comunale di San Prospero Simone Ganzerli, modera l’incontro l’assessore di San Prospero Antonio Capasso. Mercoledì 3 agosto, invece, Piero Fassino sarà protagonista dell'iniziativa "La guerra che ha cambiato il volto del mondo", intervista a cura di Pierluigi Senatore. Il ristorante sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera (il lunedì in occasione della tombolata solo la pizzeria). Venerdì 29 luglio e venerdì 5 agosto è in programma il menù a base di pesce (prenotazione obbligatoria al numero 331/1062914). Nelle altre sere menù di tipo tradizionale, senza obbligo di prenotazione.

Durante il corso della Festa sono previsti intrattenimenti musicali e varietà, sempre nel rispetto delle norme anti contagio. Il programma completo e i menù si possono trovare sulla pagina Facebook "Circolo PD San Prospero".