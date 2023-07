Al via la Festa de l'Unità di San Prospero a Villa Tusini

Estate in villa: torna da venerdì 28 luglio a lunedì 7 agosto la tradizionale Festa de l’Unità organizzata dal Circolo Pd di San Prospero e ospitata presso l’area di Villa Tusini, in via Pace.

La Festa sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera, con i lunedì (31 luglio e 7 agosto) dedicati alla grande tombolata mentre, mercoledì 2 agosto, alla Pastasciutta antifascista, in memoria dei 7 fratelli Cervi, il cui incasso sarà devoluto alla popolazione emilano-romagnola colpita dall'alluvione.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 28 luglio alla presenza del segretario regionale Pd Luigi Tosiani e del segretario provinciale del Pd modenese Roberto Solomita.

La sera di sabato 29, alle ore 19.00, verrà presentato il libro ‘L'ultimo spenga le luci, un luogo, la festa, una comunità’, di Luigi Ottani e Giorgia Rabitti.

Giovedì 3 agosto Graziano Delrio sarà protagonista dell'iniziativa ‘Sfide e prospettive del nuovo Partito Democratico’, intervistato da Pierluigi Senatore.

Sabato 5 agosto, invece, alle ore 21.00 si parlerà della gestione dell'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, con un'iniziativa dal titolo ‘Sisma 2012 - alluvione e dissesto idrogeologico 2023: quali i problemi? Due modelli a confronto’, alla quale interverranno Vasco Errani (già presidente dell'Emilia Romagna), Lia Montalti (consigliera regionale dell'Emilia Romagna), Fabio Braglia (presidente della provincia di Modena), Tania Bocchini (sindaca di Sogliano Al Rubicone), moderati da Alberto Silvestri (già sindaco di San Felice sul Panaro).

Il ristorante sarà in funzione dal venerdì alla domenica sera (il lunedì, in occasione della tombolata, solo la pizzeria). Venerdì 28 luglio e venerdì 4 agosto è in programma il menù a base di pesce (prenotazione obbligatoria al numero 331.1062914). Nelle altre sere menù tradizionale, senza obbligo di prenotazione. Durante la Festa sono previsti intrattenimenti musicali e varietà.

Programma completo e menù consultabili sulla pagina Facebook "Circolo PD San Prospero".