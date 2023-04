"Festa in Villa", La Personala di Mirandola apre le sue porte

Domenica 7 maggio, Villa la Personala di Mirandola, apre i cancelli per la "Festa in Villa", un'occasione dedicata a far conoscere questa location suggestiva e ricca di storia alla cittadinanza di Mirandola e allo stesso tempo a far trascorrere un pomeriggio di primavera allietando gli ospiti con concerti , musica e danza .

Reduci dal successo dell’anno scorso, lo stesso format verrà riproposto all’insegna di un pomeriggio di concerti musicali magistralmente tenuti da alcuni giovani allievi della Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, grande eccellenza di Mirandola. Avremo inoltre l'opportunità di assistere a spettacoli di danza affidati alla Scuola khorovodarte e all’ora dell’aperitivo , passeggiando per il meraviglioso parco della villa , potremo ascoltare dal vivo i CARNE BAND, giovane band emergente di ritorno da Casa Sanremo 2023.

Saranno presenti all’evento alcune associazioni del territorio che (come l’anno scorso) venderanno a scopo benefico alcuni manufatti e fiori .

In questa felice occasione Villa la Personala presenterà le novità del 2023: l’apertura della boutique della contessa, inaugurata a dicembre e già punto di interesse per tutti i clienti della villa e l’allestimento di un bellissimo orto botanico.

Divenuta nel corso dei secoli residenza nobiliare dei Conti Ferri Personali, oggi la Villa La Personala si propone come luogo esclusivo per soggiorni relax , come location per eventi aziendali ma sopratutto come ambiente per ricevimenti ed eventi . Forte è stata la volontà di Angelica Ferri Personali, infatti, di donare nuova vita alla residenza di famiglia e di realizzare una struttura ricettiva che permettesse a quel luogo, a lei tanto caro, di venire valorizzato e continuare a vivere nei secoli.