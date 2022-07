Musica vitage e street food a Formigine con “Vinili in piazza”

Torna a Formigine la manifestazione dedicata alla musica che ha fatto la storia. Si rinnova dal 22 al 24 luglio nel centro storico cittadino “Vinili in piazza”, kermesse giunta alla seconda edizione che permetterà di riscoprire la magia del “disco in vinile” che ha fatto ballare un’intera generazione. Una tre giorni gratuita per appassionati, collezionisti e amanti della buona musica con espositori specializzati, spettacoli con dj, street food e tanti eventi.

Per l’occasione è in programma un fitto calendario con concerti e appuntamenti sul palco in compagnia dei migliori dj del territorio. Ogni sera piazza Calcagnini inizierà a ballare alle 21: venerdì è in programma l’esibizione di Camellini e il dj set Federico Grazzini, e a seguire salirà sul palco Alex Neri, dj internazionale e componente del gruppo Planet Funk, per una serata all’insegna della musica elettronica. Sabato appuntamento con “Rosso di Sera…”. Ad esibirsi sarà la Dimezzo e ad animare la serata disco ci penseranno Luca Zanarini e Stefano Facchini. A chiudere la manifestazione, domenica, la musica di Radio Stella insieme a Filippo Verni e Diego Ferrari.

Tutti i giorni saranno poi presenti i migliori food truck italiani, cucine viaggianti che proporranno tanti piatti regionali e non, spettacoli e mercatini in cui trovare, oltre ai vinili, CD e gadgets di ogni tipo. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 18 alle 24 il venerdì e dalle 10 alle 24 il sabato e la domenica. Nel fine settimana, inoltre, sarà possibile approfittare anche dell’apertura straordinaria del Museo del Castello per una visita guidata gratuita alla scoperta del Medioevo.

“Un evento - commenta l’assessore al Coordinamento eventi, Corrado Bizzini - a cui siamo molto legati. Dopo una prima edizione che ha riscosso un grande successo, quest’anno replichiamo con un programma ancora più articolato che speriamo porterà all’evento tanti formiginesi e non per ballare e divertirsi insieme”.