In piazza la Festa del Cotechino e dello Zampone. Bottura premia i giovani chef

L’11 e il 12 dicembre torna in piazza Roma l'ormai tradizionale appuntamento con la festa che celebra due prodotti del territorio. Andrea Barbi presenterà la decima edizione di un evento ricco di ingredienti speciali: concerti, spettacoli, ospiti d’eccezione e un protagonista assoluto, anzi due, lo Zampone e il Cotechino Modena IGP.

11 dicembre – Modena, Piazza Roma ore 10:30 – 17:00

Si parte subito con la Final Challenge* una sfida all’ultima ricetta: gli studenti dei 6 istituti vincitori delle edizioni passate presenteranno le loro ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP e saranno giudicati dallo Chef pluristellato Massimo Bottura. Il menu della giornata proseguirà alle 17, sempre in piazza, con l’esibizione** di tre artisti d’eccezione come il cantautore Marco Ligabue e i comici Claudio Lauretta e Duilio Pizzocchi.

* sarà possibile accedere alla tensostruttura in Piazza Roma a partire dalle ore 10.30, fino ad esaurimento posti e previa verifica del Green Pass e misurazione della temperatura.

** sarà possibile accedere alla tensostruttura in Piazza Roma a partire dalle ore 17, fino ad esaurimento posti e previa verifica del Green Pass e misurazione della temperatura.

11 dicembre – Modena, Teatro Storchi ore 21:00

In serata riflettori puntati sul Teatro Storchi. Va in scena uno spettacolo tutto da gustare con protagonisti i nostri tre artisti e una lotteria benefica a cura di Rotary Club Castelvetro di Modena Terra Dei Rangoni. L’evento è su invito*.

*per ritirare i biglietti è necessario recarsi presso la biglietteria del teatro in Largo Garibaldi 15, Modena, nei seguenti orari: venerdì 10 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 14.00 - sabato 11 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

12 dicembre – Modena, Piazza Roma dalle ore 10 alle 18

Per chiudere in bellezza il weekend, ecco una giornata dedicata a tante degustazioni speciali.

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, in collaborazione con Piacere Modena – GUSTI.A.MO la solidarietà, vi accompagnerà in un percorso gastronomico alle radici dei prodotti modenesi DOP e IGP, ambasciatori di storie, di uomini e della cultura del territorio.

Info e programma: 059/208672 www.piaceremodena.it