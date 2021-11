In piazza a Formigine torna il dolce "mattone" da 40 metri

Sabato 13 e domenica 14 novembre, in centro storico a Formigine, si terrà la tredicesima edizione dell’atteso appuntamento con i prodotti dolciari.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco “Oltre il Castello” con il patrocinio del Comune, e con la speciale collaborazione per la prima volta di Feednfood, aumenterà quest’anno la presenza dei produttori di cioccolato.

Rimangono gli appuntamenti tradizionali: gara di sfogline sabato alle 15, e il dolce mattone più lungo d’Italia, che quest’anno toccherà la lunghezza record di 40 metri. Per chi volesse assaggiarlo, basterà attendere il taglio ufficiale, in programma domenica mattina alle ore 10 alla presenza del Sindaco Maria Costi. Intrattenimento anche per i più piccoli grazie al laboratorio di biscotti, rivolto ai bambini da 4 a 12 anni, domenica alle 15 e, a seguire, il Teatro dei Burattini.