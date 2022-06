Musica, cultura e socialità: c'è la Festa della Musica a Nonantola

Torna la Festa della Musica di Nonantola 2022, evento musicale, culturale e aggregativo giunto alla sua quattordicesima edizione. Una due giorni di concerti e spettacoli organizzata dai volontari delle Officine Musicali, da Asso2Du e dal Comune di Nonantola, con la direzione artistica di Federico Sigillo, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 giugno.

Come ogni anno non mancheranno certo le novità a livello artistico, logistico e tematico. Band locali, selezionate dall’organizzazione tramite open call, e artisti di fama nazionale si esibiranno su tre palchi: al Giardino Perla Verde, fulcro anche nella scorsa edizione e dell’estate nonantolana, in Piazza Liberazione, cuore pulsante delle edizioni “storiche” della festa, e al Parco della Pace, nuovo contesto su cui l’organizzazione ha ritenuto importante investire vista la centralità dei progetti di rigenerazione e riqualificazione che lo coinvolgeranno.

Una rotazione musicale che vede oltre 20 band e 300 musicisti nelle due giornate del festival. Tra le band headliner di quest’anno: Westfalia, Sibode DJ, A/lpaca, Elettrotape, Tamè, Paolino Paperino Band.

L’intera organizzazione da anni segue una filosofia green che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico e la cittadinanza sulle tematiche ambientali. L’uso di bicchieri riutilizzabili, creati con plastica riciclata, un attento uso della comunicazione su carta stampata sono da sempre le basi che contraddistinguono l’organizzazione del Festival.

Come ricorda infatti l’Assessore alla Cultura Andrea Zoboli: “La Festa della Musica è sin dalle sue prime edizioni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nonantolana. Dopo la cancellazione nel 2020 e lo svolgimento su un unico palco nel 2021, a causa della pandemia, la Festa tornerà finalmente ad aprire un programma estivo ricco di appuntamenti, tra cui, ad esempio, il ritorno della Fiera, e la conferma della rassegna teatrale Giardino Troisi e degli altri spettacoli in Perla Verde. Quest’anno uno dei palchi sarà collocato all’interno del Parco della Pace, grazie ad un finanziamento regionale destinato ad interventi di riqualificazione e promozione dell’aggregazione giovanile al suo interno. Speriamo che la Festa della Musica 2022 sia quindi un segnale di ripartenza, per la cittadinanza e soprattutto per la comunità di musicisti ed appassionati che da anni si aggrega attorno ai servizi culturali e alle Officine Musicali di Nonantola”.

La scelta è quindi quella di offrire eventi esclusivamente gratuiti, inclusivi, aggregativi che uniscano impegno sociale e culturale a svago e divertimento, riportando al centro musica, cultura e socialità.